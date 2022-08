Milan, Di Gennaro: ”Per alzare il livello servirebbe un esterno destro”

Di seguito, riportiamo le sue parole. ''Non parlerei poi di mezzo passo falso per il Milan, Bergamo è un campionato difficile e l’Atalanta ora ti aspetta un po’ di più, poi ha qualità come ha dimostrato anche Malinkovsky che sembrava dovesse andar via. Il Milan cercando Sanches, che poi è andato al Paris Saint Germain. Ai rossoneri serve un centrocampista anche se Bennacer è stato il migliore in campo anche ieri. Attenzione poi alla qualità di De Ketelaere e Adli, verranno fuori con calma perché sono dei nuovi che si inseriscono in un sistema di gioco collaudato da anni. Per alzare il livello forse un esterno forte a destra servirebbe, sia chiaro non che Messias e Saelemaekers siano scarsi, ma lì si può alzare la qualità. Un centrocampista per organico e un giocatore a destra che possa cambiare gli equilibri''.Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>