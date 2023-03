Milan, Di Canio non ha dubbi: “Non c’è paragone tra Leao e Osimhen”

"Non c'è paragone tra Leao e Osimhen. Il nigeriano dimostra di avere una voglia pazza di spaccare il mondo, di mangiarsi ogni filo d'erba pur di far gol. Il portoghese invece calcia con leggerezza, come se fosse in allenamento ma è lì che bisogna essere cattivi. Questo è un discorso più caratteriale che tecnico. Se questo è Leao e resterà così anche in futuro io lo darei via subito, a maggior ragione se per un'offerta importante intorno ai 100 milioni. Lui tra l'altro per qualche gara ben fatta si sente il numero uno".