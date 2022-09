Milan, Dest: “Da ragazzo giocavo come ala, ma il mio ruolo è il terzino”

Sergiño Dest, nuovo calciatore del Milan, ha parlato del ruolo a lui più congeniale: dal suo passato come ala al presente come terzino

Sergiño Dest , nuovo calciatore del Milan, ha parlato del suo ruolo in campo. È vero che in passato ha giocato da ala, ma non ci sono dubbi sulla posizione in campo che preferisce. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Milan TV'.

"Da ragazzo giocavo come ala, in seguito anche da terzino. Quando ero all'Ajax abbassarmi a terzino è stata una buona idea che mi ha permesso di mostrare le mie qualità sia in fase offensiva che difensiva. Ho una buona resistenza e ricopro tutta la fascia. Per me si tratta del ruolo più congeniale a destra o sinistra e questo mi ha aiutato a diventare un giocatore professionista. Calciomercato Milan: tutti gli acquisti e le cessioni della sessione estiva