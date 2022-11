Milan, Desailly: “Leao come Henry? Ecco perché il paragone non ci sta”

Su Maignan : "Nella top 5 dei migliori al mondo? Ora no perché è infortunato. Per il Milan è super importante e può migliorare ancora tantissimo".

Su Giroud : "Lo stile di Pioli è perfettamente in linea con le sue qualità e il Milan aveva bisogno di un calciatore di esperienza, capace di fare la differenza nei momenti importanti. Perfetti uno per l'altro".

Il Napoli vincerà lo scudetto? "Amo l'energia del Napoli ma dubito che possano tenere psicologicamente fino alla fine. Non hanno la rosa per reggere: Juve e Milan possono approfittarne".

Su Rafael Leao: "Leao come Henry? Calma. Qui si parla di Henry. A me sembra che Leao sia diventato una star prima ancora di diventare una star. Ha un potenziale enorme ma non mi dà l'impressione di essere spietato. Thierry e Zizou volevano essere i migliori, chiedo a Leao di forgiare il suo carattere. Al momento il paragone non ci sta". Van Basten, 30 anni fa la rovesciata al Goteborg: è il suo gol più bello al Milan? Vota il nostro sondaggio