Milan, Lanzoni: “Avrei voluto gridare ai gol nel derby. Su Ibrahimovic …”

"Sarebbe stato emozionante gridare i nomi di Pulisic e Gabbia nel derby. Mi viene in mente il colpo di testa di Ronaldinho , lo stadio esplose: con Gabbia sarebbe successo di nuovo. Un nome che sogno di poter urlare a San Siro in futuro è quello di Francesco Camarda . Un ragazzo che ha la Curva Sud tatuata; un giocatore di Milano e del Milan. Sono ancora un po' romantico, vero?".

Riguardo Ibrahimovic, posso dire che stiamo imparando a conoscerlo giorno per giorno nel suo nuovo ruolo da dirigente. Ha tutte le carte in regola per riuscire, è profondamente legato al Milan. Da giocatore, basta un gol per zittire le critiche, ma come dirigente è un'altra storia. Ma lui è Ibra, e come 'Dio', può fare qualsiasi cosa".