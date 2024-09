Orlando sul derby: “Complimenti al Milan e al coraggio di Fonseca”

Le sue dichiarazioni

"Complimenti al Milan, che ha interpretato la partita nel modo giusto. E a Fonseca, che ha avuto il coraggio di cambiare modulo, mostrando un volto diverso della squadra. È comprensibile un po' di presunzione da parte dell'Inter, dopo sei derby vinti di fila. È normale concedere qualcosa in più. L'anno scorso l'Inter dichiarò subito di voler puntare alla seconda stella, e anche quest'anno è in corsa su tutti i fronti. Non farei tragedie, anche perché ha affrontato un grande Milan, ma è stata vicina a vincere anch'essa. Il campionato italiano è molto competitivo, e quest'anno ci saranno molte più squadre a lottare per il titolo".