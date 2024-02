Brighton, De Zerbi: “Sono riconoscente al Milan, futuro? Rispondo così”

L'ex tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi sta facendo un grande lavoro al Brighton . L'allenatore italiano è in lotta nella parte alta della classifica e ha portato per la prima volta il club inglese agli ottavi di finale di una competizione europea come l'Europa League. Al centro di diverse voci di mercato, De Zerbi ha toccato diversi temi, tra cui il suo futuro e il Milan , ai microfoni di Sky Sport News. Le sue parole.

Sul futuro: "So che ci sono alcune società top che mi vogliono, ne sono orgoglioso. Però sono concentrato sul Brighton, voglio dare il massimo e competere al meglio per dare soddisfazioni a questo club. Poi, non ci saranno problemi a lavorare in un’altra grande squadra nella mia carriera, per poter vincere Premier, Serie A o Bundesliga. Man non c’è un tempo specifico per andare via".