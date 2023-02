Milan, De Paola: “Quest’anno Pioli ha subito il calo fisico della squadra”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ne L'Editoriale, Paolo De Paola si è soffermato anche sul Milan , sostenendo come i rossoneri si siano ripresi da un momento di crisi. A sua detta il tecnico Stefano Pioli ha subito maggiormente in questa stagione il calo fisico della squadra. Di seguito le sue parole.

Le parole di Paolo de Paola sul calo del Milan

"È la dimostrazione di come basta ritrovare 1 o 2 pedine che puoi cambiare tutto, anche la criticata difesa a tre utilizzata nelle prime partite. Questa difesa a 3 con gli esterni che hanno gamba come Theo e Messias funziona, poi hai trovato una vera rivelazione come Thiaw che sta impressionando. Gli metti vicino Kalulu e Tomori ed ecco che la difesa è fatta. Questo è il Milan ritrovato, faceva della fisicità e della preparazione atletica la sua forza e ora è tornata. Pioli deve riflettere sui cali fisici che le sue squadre hanno sempre avuto, lo scorso anno è stato gestito bene quest'anno invece lo ha subito molto".