Milan, De Paola: “Contro la Lazio sarà dura, hanno un canovaccio di gioco”

Paolo De Paola ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida tra il Milan e la Lazio, spiegandone le difficoltà per il Diavolo

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, il direttore Paolo De Paola ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida tra Milan e Lazio e alle possibili criticità per il Diavolo, come ad esempio il fatto che i biancocelesti hanno una proposta di gioco. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Paolo De Paola sulla sfida alla Lazio

"Partita da dentro o fuori? E' fondamentale. Il Milan se perde intensità non c'è più come squadra. Basa tutto sull'intensità. Oggi non c'è più sul ritmo, sul fiato, se toglie Theo, Giroud e una difesa lenta, denunci una condizione fisica e mentale che non c'è più. La vedo difficile con la Lazio. E' vero che è discontinua ma un canovaccio di gioco ce l'ha".