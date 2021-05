Milan, De Napoli: “Pioli bravissimo. Ibra a 40 anni non è fondamentale”

Le ultime notizie sul Milan. Nando De Napoli ha elogiato il lavoro svolto da Stefano Pioli e ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic

L'ex centrocampista di Napoli e Milan, Nando De Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com' dove ha parlato di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole. " Pioli è bravo e nelle ultime due gare è stato bravissimo. I suoi giocatori hanno fatto risultato anche senza Ibrahimovic. Non pensavo che la squadra tornasse così prepotentemente anche perchè aveva avuto un calo vistoso. Merito anche a Pioli che è un tecnico in gamba. Ibra è importante ma a 40 anni non è fondamentale. Io ho giocato con Maradona e Van Basten e di loro si sentiva la mancanza. Zlatan si fa sentire come personalità in campo e nello spogliatoio ma ripeto ha 40 anni e si può farne a meno". Boom di ricavi e rosso a bilancio dimezzato: Gazidis rimette così in piedi il Milan