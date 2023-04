Padovan stronca De Ketelaere: “Milan, è un acquisto fallimentare”

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan , ospite negli studi di 'Sky Sport', ha commentato così le scelte di formazione di Stefano Pioli per Milan-Empoli , partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 0-0 a 'San Siro'.

"Cambiare cinque giocatori è troppo, è mezza squadra. Il calcio non è tolgo e metto e il risultato è lo stesso. Tolgo e metto e spesso il risultato cambia".

Padovan, però, ha anche evidenziato un particolare. " Mi sorprende che tra i cinque che Pioli cambia non c’è mai Charles De Ketelaere, quindi è stato un acquisto fallimentare - ha spiegato il giornalista sul fantasista belga pagato ben 35 milioni di euro dal Diavolo -. Pioli poteva fare anche qualcosa di diverso, i cambi potevano essere fatti prima: a 20 minuti dalla fine dai troppo poco tempo alla squadra per cambiare le cose".

"Si aspettano uno squillo che nel Milan non arriva mai"

"Gli allenatori però pensano così, pensano anche a non mortificare chi ha preso il posto dei titolari e si aspettano magari uno squillo che nel Milan non arriva mai e anche ieri non è arrivato", ha concluso.