Milan, Compagnoni: “De Ketelaere atipico, ma ha potenziale”

Stefano Pioli, potrebbe essere a corto di opzioni per le prime settimane di gennaio. In attacco il Milan potrebbe essere molto corto. Per questo Charles De Ketelaere, potrebbe essere il jolly offensivo che il Milan attende da questa estate. La sfida contro la Salernitana potrebbe essere la giusta possibilità per riprendersi. Charles potrebbe dare una mano sia da trequartista, sia come punta centrale atipica.