Milan, De Ketelaere: “Primi mesi deludenti, sto faticando per l’ambiente”

Charles De Ketelaere , trequartista del Belgio e del Milan , ha parlato ai microfoni di Het Laatste Nieuws del suo momento con i rossoneri e con la Nazionale. Tra le domande postegli una riguardava un suo commento in merito ai primi mesi a Milanello . Il classe 2001 ha sostenuto come questi siano stati più complicati e deludenti del previsto, annoverando tra le difficoltà quella legata all'ambiente. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Charles De Ketelaere sui primi mesi in rossonero

"Deludenti, anzi negativi. Sicuramente non erano le miei aspettative. Dopo un'ottima stagione con il Bruges e dopo il trasferimento al Milan, di cui non mi pento, avrei sperato di essere più importante di quello che sono stato finora. Sto faticando per l'ambiente, il calcio di livello superiore e tante altre cose". Milan, la stella della Ligue 1: "Non chiudo nessuna porta" >>>