Milan, De Ketelaere: “Giudico le mie prestazioni diversamente dagli altri”

Charles De Ketelaere , trequartista del Belgio e del Milan , ha parlato ai microfoni di Het Laatste Nieuws del suo momento con i rossoneri e con la Nazionale. Interrogato su cosa gli sia successo da quando è arrivato a Milanello la scorsa estate, il rossonero ha sostenuto come spesso venga criticato diversamente per prestazioni simili. Ha inoltre aggiunto che la sua visione di sé stesso è diversa da quella della stampa e delle altre persone. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Charles De Ketelaere

"Non ho giocato in modo molto diverso contro il Bologna, ma sono stato criticato nelle altre partite solo per non aver fatto assisti. Comunque sia, io giudico le mie prestazione in una maniera diversa delle persone o la stampa. Cerco di guardare più il lato tecnico provando a migliorare partita dopo partita".