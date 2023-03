Milan, De Grandis su Tomori: “Ha commesso tanti errori in copertura”

Tra i peggiori in campo nel match tra Fiorentina e Milan c'è stato sicuramente Fikayo Tomori . Proprio in merito alla prestazione del centrale inglese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 Stefano De Grandis , che ha sottolineato come l'ex Chelsea abbia commesso tanti errori in fase di copertura. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano De Grandis su Fikayo Tomori

"Ci sono stati errori nella copertura, negli spazi concessi: errori di Tomori che non solo viene battuto dalla finta di Ikonè ma poi fa lo stesso fallo di quel rigore in Champions League contro il Chelsea, si aiuta con le braccia. Lì devi fare una valutazione che non è facile per un difensore: questo attaccante con questa palla cosa ci fa? Perché l’azione pericolosa c’è ma Ikonè la deve dare lì, non fa gol. Tomori sta guardando per terra non sta guardando la situazione della sua difesa: non c’era bisogno di fare fallo." Milan, che flop di mercato Origi: troppe ombre e pochi lampi >>>