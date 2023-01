Milan, De Grandis sulla Supercoppa: “Sarà una partita legata agli episodi”

Tra pochi giorni si terrà uno degli eventi più importanti degli ultimi mesi per quanto concerne il calcio italiano. Mercoledì 18 gennaio infatti si terrà a Riad, in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, che mette in palio il primo trofeo della stagione. Tra le voci autorevoli che si sono espresse in merito alla partita c'è anche Stefano De Grandis, che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Il noto volto di Sky ritiene che il match sarà deciso dagli episodi. Di seguito le sue parole a riguardo.