Milan, De Grandis: “Leao fa la differenza con i suoi strappi”

Il Milan sta giocando male in questo momento non trovando le giuste soluzioni e i risultati sperati. Stefano Pioli , nelle ultime due gare, ha deciso di far partire la stella rossonera, Rafael Leao , dalla panchina. Contro il Torino , questa, tendenza, potrebbe cambiare con il Milan che ha bisogno degli spunti del portoghese.

"Chi ha una gamba come quella di Leao in Serie A fa la differenza con i suoi strappi. E anche in una partita, il derby, in cui il Milan ha fatto pochissimo, a un certo punto in un contropiede saltando un uomo e dando la palla a Giroud poteva permettere al MIlan di pareggiare".