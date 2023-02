Milan, De Grandis: “Ho visto ordine difensivo, Kalulu è tornato a crescere”

Stefano De Grandis ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione del Milan con il Torino e in modo particolare di Kalulu

Stefano De Grandis , noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato della prestazione del Milan contro il Torino. È rimasto impressionato dall'ordine difensivo del Diavolo e, in modi particolare, da Pierre Kalulu , tornato a crescere. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano De Grandis su Pierre Kalulu

"Il progresso che ho visto non è del gioco e della manovra. Il miglioramento del Milan sta in un ordine difensivo che ha permesso il Torino di andare poco al tiro. Kalulu è tornato a crescere, Thiaw ha fatto una bella partita. Nel secondo tempo ha tirato fuori un po' di coraggio e Giroud ha fatto un gol da specialista. Ibra? La sua presenza è un monito ed è molto importante".