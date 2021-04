Milan, De Grandis: “Insigne perfetto per il gioco di Ibra. Belotti? Mi piace”

Le ultime notizie sul Milan. De Grandis ha detto chi, secondo lui, potrebbe essere funzionale per il tipo di gioco che esprime il Milan

"A me piace Rebic, però se giochi con una seconda punta ne serve una che fa gol. A seconda del modo in cui giochi puoi fare delle scelte. Ibrahimovic non è più quello di qualche anno fa però è ancora un punto di riferimento. Un attaccante da affiancare a Zlatan? Belotti a me piace in senso assoluto, è un giocatore che può fare reparto da solo, è una forza della natura. Deve essere stimolato, quest’anno ha avuto picchi e dormite abbastanza intense. Dipende dal contorno che ha ma è un attaccante di livello". Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.