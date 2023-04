Milan, De Grandis critico su De Ketelaere: “Non ha cattiveria”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato del match pareggiato per 1-1 tra Bologna e Milan . Il noto giornalista si è soffermato sulla prestazione di alcuni giocatori rossoneri, in particolar modo quella di Charles De Ketelaere . Il trequartista belga è apparso ancora una volta poco coinvolto nella manovra e per nulla incisivo nelle giocate.

Per questo motivo, De Grandis non ha risparmiato alcune critiche nei confronti del centrocampista ex Brugge: "De Ketelaere aveva giocato benino un pallone prima della rete di Pobega. Il problema è che ogni volta che ha provato lo spunto ha perso l’ultimo passaggio. Gli manca la cattiveria, si vede quasi dal viso la sua sofferenza. Non riesce a trovare la sua boccata d’ossigeno. Nel Brugge ha fatto bene, al Milan si deve trovare il posto". LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez fondamentale: pronto a rispondere sul campo