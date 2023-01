Milan, De Grandis: “Oggi non è da Champions League”

Il Milan sta vivendo un brutto periodo e questo non può far altro che penalizzare anche la classifica in campionato.

"A sensazione, oltre al Napoli, do l’inter per certa. Dopodiché non è facile: la Roma mi è piaciuta meno dal punto di vista della manovra ma ha margini di crescita importanti. La Lazio è quella che come gioco mi è piaciuta più di tutti ma ha una rosa limitata, specie se va avanti in Europa. Il Milan è quella che sta giocando peggio: oggi ti direi che non arriva ma ha la possibilità di mettere a posto le cose". Un calciomercato nullo e senza rinforzi: Milan, serviva di più