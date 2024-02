Milan, De Grandis: “Ecco chi vedo nel centrocampo ideale dei rossoneri”

Sul centrocampo rossonero: "Musah ha sicuramente una grande fisicità, ma secondo me Bennacer è fondamentale per il Milan, perché ti fa pressare alto, si porta dietro tutta la squadra ed è anche il più regista di tutta la squadra, anche se va detto che Adli non sta facendo male. Per me il centrocampo migliore del Milan è quello composto da Bennacer, Reijnders e Loftus-Cheek in partenza. Poi magari in alcune partite hai bisogno di più muscoli in mezzo al campo e quindi ci sta mettere Musah". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Difensore: spunta un talento. Lo manda Kompany>>>