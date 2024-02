Calciomercato Milan – Difensore: spunta un talento. Lo manda Kompany

La sessione di mercato invernale è stata all'insegna della ricerca del difensore in casa Milan . Numerosi i profili visionati, ma nessuno è riuscito ad attrarre l'attenzione necessaria per affondare il colpo. Ma, in vista della prossima estate, potrebbero esserci alcune importanti novità .

Come riporta Calciomercato.com, infatti, sembrerebbe che gli scout rossoneri abbiano messo gli occhi su Zeno Debast, difensore belga classe 2003 dell'Anderlecht. Il giocatore piace e potrebbe essere uno dei nomi caldi per la sessione di mercato estiva. Tra i punti di forza del ragazzo un'ottima duttilità, visto che può giocare anche da mediano in un centrocampo a due. E ad averlo lanciato nel mondo dei grandi un certo Vincent Kompany, storico giocatore del club belga ed ex capitano del Manchester City. LEGGI ANCHE: Rennes-Milan, dura critica da parte di Franco Ordine: le sue dichiarazioni>>>