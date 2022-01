Milan, De Grandis: “Brahim Diaz scomparso, non ha grande costanza”

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato del calo di rendimento evidente di Brahim Diaz dopo le prestazioni di inizio stagione

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato del calo di rendimento evidente di Brahim Diaz dopo le prestazioni di inizio stagione. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Il Milan in questo momento si affida Rafael Leao perché è quello che ha cambio di passo e può saltare l'uomo. Brahim Diaz dopo esser stato fantastico nella prima parte del campionato è un po' scomparso, non ha una grande costanza e non ha una grande stazza fisica. Credo che la forza del Milan dell'anno scorso siano stati i trequartisti che non ti davano punti di riferimento e Kessie in mezzo al campo".