Milan, De Grandis: “Non è il momento delle scommesse”

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle probabili scelte di formazione del Milan per il Lecce

Le parole di Stefano De Grandis sul Milan

“Non saranno tagliati fuori, ma questo non è il momento dei recuperi. Non è il momento delle scommesse, è il momento delle certezze. Oltretutto domani ci sarà una restaurazione completa del 4-2-3-1, con Diaz al centro e Messias di lato. Una squadra molto offensiva, e proprio in questo momento non puoi regalare nulla”.