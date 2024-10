Zoff: “De Gea straordinario. Milan? Manca continuità, ma ha pontenzialità”

Dino Zoff , leggendario ex portiere ed ex allenatore della Fiorentina , è intervenuto a Radio Bruno. Ecco le sue dichiarazioni sulla squadra viola e sulla grande prestazione di David De Gea contro il Milan .

Le parole di Zoff

"Complimenti a De Gea. Parare un rigore è già un'impresa, ma fermarne due è davvero straordinario. Si è ripreso alla grande dopo il periodo di stop. Personalmente non mi è mai capitato di parare due rigori in una partita. Mi piace questa Fiorentina: ha lottato e cercato il risultato con determinazione. Palladino? Ha fatto un ottimo lavoro a Monza e penso possa fare altrettanto bene con la Fiorentina. Kean? È un attaccante forte fisicamente e penso che possa dare un grande contributo in viola. Il Milan? Alterna risultati, manca ancora di continuità, ma ha le potenzialità per venirne fuori".