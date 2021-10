Milan, De Calò: “Il girone dei rossoneri è impossibile” | News

Alessandro De Calò, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sul Milan dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Alessandro De Calò ha parlato del Milan dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto. Queste le sue parole. "Il girone del Milan è un girone impossibile, ma non solo per i rossoneri. Conta l'inesperienza, conta il piano psicologico e quel momento in cui ha fatto il salto di qualità è perché la squadra si è liberata da un peso psicologico e molti ragazzi giovani hanno potuto giocare in modo più libero. Probabilmente la Champions non concede questa libertà mentale. Poi c'è l'aspetta atletico: il Milan riesce a impostare il proprio gioco in Italia perché il calcio italiano non è veloce e intenso come quello Europeo".