D’ambrosio su Daniel Maldini: “Ha un potenziale straordinario”

Le parole di D'Ambrosio –

"Daniel ha un potenziale straordinario, a volte non è nemmeno consapevole di quanto potrebbe diventare un giocatore di livello. Noi cerchiamo di supportarlo e accompagnarlo nel suo percorso, sperando che riesca a dare il contributo che tutti ci aspettiamo da lui. Per quanto riguarda l'Inter, non sono io la persona giusta per rispondere a queste domande. Può arrivare a quel livello? Certamente, visto che gioca anche in Nazionale, ha le qualità per farlo, ma ciò che davvero fa la differenza è la costanza. E non solo per lui, ma per tutti i giocatori. La continuità è fondamentale per raggiungere certi traguardi".