Milan, D’Amico su Leao: “Se i rossoneri non si affrettano lo perdono”

Una delle questioni più spinose in casa Milan è senza dubbio quella relativa al rinnovo di contratto di Rafael Leao . Nel corso degli ultimi giorni le voci in questo senso sono state discordanti e non è ancora ben chiaro quale sia la situazione reale e a che punto siano effettivamente le parti nella trattativa.

Milan, Andrea D'Amico su Rafael Leao

In merito alla questione è intervenuto anche il noto procuratore Andrea D'Amico, che ai microfoni di Radio 24 nella trasmissione Tutti convocati ha sottolineato come i rossoneri si debbano affrettare a trovare un accordo, altrimenti rischieranno di perdere il lusitano. Di seguito le sue parole. "Leao? Mi sembra di rivivere la situazione Dybala che però era in fase calante causa infortuni, qui se il Milan non si affretta nella negoziazione lo perde". Calciomercato, Milan beffato: ecco dove andrà Aouar.