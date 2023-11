Damiani: “Non ricordo un Milan con così pochi italiani. Il problema è …”

Il procuratore sportivo Oscar Damiani, ex calciatore in Serie A (ha indossato la maglia del Milan per due stagioni, dal 1982 al 1984), ha parlato a 'TuttoMercatoWeb' della situazione attuale dei rossoneri di Stefano Pioli e, in particolare, della mancanza di calciatori italiani nell'organico del Diavolo in questa stagione.