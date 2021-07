Milan, Damiani: “Donnarumma non si discute, ma Maignan è ottima scelta”

Il noto procuratore sportivo Oscar Damiani ha parlato dell'addio al Milan di Gianluigi Donnarumma e dell'arrivo di Mike Maignan

Il noto procuratore sportivo Oscar Damiani ha parlato dell'addio al Milan di Gianluigi Donnarumma e dell'arrivo di Mike Maignan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport': "Donnarumma non si discute, è uno dei più grandi portieri al mondo. Ma Maignan non lo farà rimpiangere, è un'ottima scelta. Si tratta di un portiere di grande fisicità ed esplosività. Migliore di Donnarumma nelle uscite alte, io nutro molta fiducia in lui. Dovrà però adattarsi alla Serie A, imparare la lingua per dirigere la difesa. Il Milan è in buone mani, letteralmente".