Milan, Damiani: “Attaccante? Un giovane di prospettiva vicino a Ibra”

Il procuratore Oscar Damiani (nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni) ha parlato dei movimenti di mercato del Milan in attacco. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatiWeb': "Le squadre italiane sono in difficoltà. Magari ci sarà qualche scambio. Ma vedo poche cose importanti. Magari il Milan farà un attaccante. Un giovane di prospettiva che possa crescere vicino a Ibra. Maldini e Massara faranno le scelte giuste".