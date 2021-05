Milan, Dalot: “Leao mi ha consigliato di venire qui. Ecco cosa mi ha detto”

Diogo Dalot, terzino del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV all'interno del format 'A casa di...'. Queste le sue dichiarazioni

Perché vivi insieme a tua mamma? "Sono un ragazzo che vuole la famiglia vicino, una decisone che quando sono andato al Manchester United mia mamma ha avuto l'opportunità di stare con me per tre anni e questa è l'ultima stagione perché lei è insegnante e quindi dovrà tornare a lavorare. Sarà difficile senza di lei perché la mamma è la mamma, mi ha aiutato tanto, principalmente perché sono stato fuori dal mio paese, avevo 19 anni quando sono uscito da Portogallo. Ho fatto tanti viaggi con mamma e papà".

Su come trascorre la giornata a casa: "Sto con il mio cane, gioco alla play-station. Vado al letto per le 10 e mezza/11 perché a quell'ora sono stanchissimo. Guardo un po' di televisione, mi piace mangiare, tutte le paste che ho mangiato qui in Italia sono incredibili. Prima non mangiavo verdura, ora si. Cucino anche qualcosa a volte".