Milan, Dalot: “Ibrahimovic ha fame di vincere. Voglio pensarla come lui”

Diogo Dalot, terzino del Milan, ha elogiato la mentalità di Zlatan Ibrahimovic. Ecco perché lo svedese è un esempio da seguire

Diogo Dalot, terzino del Milan, ha elogiato la mentalità di Zlatan Ibrahimovic. Ecco perché lo svedese è un esempio da seguire: "Ibrahimovic? Sicuramente possiamo imparare tanto da lui - ha detto ai microfoni di 'Ojogo' - Ha sempre fame di vincere. Prima delle partite si vede che ha ancora quell’adrenalina per giocare le partite. Io che sono all’inizio della mia carriera e che voglio raggiungere il suo livello, perché non dovrei pensarla come lui?". Isco lascia il Real Madrid: è derby di mercato tra Milan e Inter