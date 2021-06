Milan, Dalot: “Brahim Diaz? Abbiamo condiviso una bella stagione insieme”

Diogo Dalot, calciatore che ha giocato nel Milan nell'ultima stagione, ha parlato di Brahim Diaz in conferenza stampa

Diogo Dalot, calciatore del Manchester United, in prestito al Milan nell'ultima stagione, ha parlato in conferenza stampa. Dalot ha parlato anche di Brahim Diaz, suo compagno di squadra in rossonero. I due si affronteranno nella semifinale dell'Europeo Under 21: "Abbiamo parlato brevemente prima dei quarti di finale, non concretamente perché avevamo ancora i quarti di finale, ma sapevamo che se entrambe le squadre passassero, potevamo incontrarci. Domani lo faremo sicuramente. Sono giocatori fortissimi quelli della Spagna, con capacità tecniche fuori dal comune e sicuramente se lui gioca e io gioco, sarà un momento per noi, perché abbiamo condiviso un'intera bella stagione insieme".