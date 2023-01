Milan, Daino su De Ketelaere: “Mi chiedo quanto dobbiamo aspettare”

Milan, le parole di Daniele Daino su Charles De Ketelaere

Su Charles De Ketelaere: "Non è passato un mese. A calcio sa giocare, intravedo delle qualità importanti dal punto di vista tecnico, il problema è mentale. Un giovane deve crescere ma deve almeno far intravedere una crescita, che finora non ho mai visto. Non è una scommessa, è stato pagato tanto e non sta rispecchiando il valore che ha. Se è stato pagato così, doveva essere già pronto ora".