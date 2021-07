Milan, Cuoghi: “Vlasic ottimo giocatore, mi fido di Maldini e Massara”

Stefano Cuoghi, ex calciatore rossonero, ha parlato dell'interesse del Milan per Nikola Vlasic. Queste le sue considerazioni sul croato

Stefano Cuoghi, ex calciatore rossonero, ha parlato dell'interesse del Milan per Nikola Vlasic. Queste le sue considerazioni sul croato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Vlasic? Ottimo giocatore, ci sarebbe semmai da vedere quanto tempo impiegherebbe per ambientarsi nel nostro campionato. Il Milan giocherà in Champions e ha bisogno di giocatori che si integrino in fretta. Ma se lo scelgono significa che sono state fatte tutte le valutazioni del caso. Mi fido di Massara e Maldini; si caratterizzano per i fatti, non per le parole". Le Top News sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge e Vlasic piste calde. Novità sul rinnovo di Franck Kessie