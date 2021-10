Milan, Cuoghi: “Peccato per Theo Hernandez, era in splendida forma”

Stefano Cuoghi, ex rossonero, ha parlato dell'indisponibilità di Theo Hernandez e della possibilità di vedere a sinistra Davide Calabria

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com', Stefano Cuoghi ha parlato di Theo Hernandez. Queste le parole dell'ex calciatore del Milan. "Peccato per Theo perché era in una forma splendida e aveva anche segnato con la Nazionale. I titolari sono titolari ma una grande squadra ha anche giocatori che vengono impiegati meno e che sono importanti. Tonali ad esempio l'anno scorso ha avuto qualche difficoltà ma adesso è un titolare fisso. Calabria a sinistra al posto di Theo? Lo lascerei a destra perché altrimenti perderesti un po' a sinistra e anche a destra considerato che lì non c'è un altro giocatore al livello di Calabria".