Milan, Cugini: “Fonseca vuole farsi mandare via. Situazione esplosiva”

Milan, Cugini: "Non c'è rapporto tra società e Fonseca". Poi la rivelazione a sorpresa

"Uno che fa queste dichiarazioni e vuole dare le dimissioni arriva e dice 'guardate, ho parte della squadra contro, me ne vado'. No, lui invece manda un messaggio e dà l'impressione di volersi far mandare via. Ma se la società non lo manda via, la situazione diventa assolutamente esplosiva, ingestibile. Se il club lo vuole tenere, il giorno dopo gli dice 'dimmi i nomi dei giocatori che ti sono contro, a gennaio li vendiamo e facciamo una bella rivoluzione così ripuliamo lo spogliatoio'. Così farebbe una società normale, gestita in maniera normale. Invece Fonseca dice una cosa del genere e la società, che già a Bergamo lo aveva scaricato, non fa nulla. È evidente che non c'è rapporto tra l'allenatore, il club e i calciatori. E la vera domanda è per quale motivo sia ancora sulla panchina del Milan".