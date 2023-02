Milan, Cudicini: “Quando senti l’inno della Champions hai i brividi”

Il doppio ex di Milan e Tottenham Carlo Cudicini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, soffermandosi su parecchi temi, tra cui l'emozione di allenarsi con grandi giocatori quando vestiva la maglia rossonera. L'ex rossonero ha parlato anche delle emozioni che ti può regalare il sentire l'inno della Champions League. Di seguito le sue parole.

Milan-Tottenham, le parole di Carlo Cudicini

"Saranno due partite diverse. Il Tottenham di Redknapp basava la squadra sulle individualità, mentre Conte la preparerà in maniera diversa e con un modulo diverso. Per me è un ricordo piacevole perché tornai a San Siro. Quando senti l'inno della Champions ti vengono i brividi e ti carichi: spero, da tifoso del Milan, che ci possa essere questo effetto anche martedì".