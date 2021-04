Milan, Cucchi: “Donnarumma? Sorpreso si faccia fagocitare da affarismi”

Riccardo Cucchi, storica voce di 'Radio Rai', ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Questo il suo pensiero

Riccardo Cucchi, storica voce di 'Radio Rai', ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Questo il suo pensiero espresso ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Appartengo ad un'altra era calcistica e credo ancora nel calcio come passione e valore etico. Mi sorprende che un ragazzo di gran talento di 22 anni si faccia fagocitare da questo affarismo che sta condizionando il nostro calcio anche finanziariamente e non si renda conto che guadagna già una cifra considerevole. Dovrebbe anche riflettere su quanto il Milan ha fatto per lui in termini di sacrifici economici e di fiducia tecnica. Oggi più che mai le società devono trovare difendersi da chi cerca di speculare sul piano strettamente economico. Io ricordo ai più giovani che un calciatore dell'importanza tecnica e umana come Gigi Riva rinunciò ad ingaggi miliardari per continuare a giocare nel Cagliari. Io continuo a preferire quel calcio".