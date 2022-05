Milan, Criscitiello: “Leao non ti aspetta a vita. Maldini? Uscita sbagliata”

Il giornalista Michele Criscitiello ha puntato il dito contro il Milan, contro Paolo Maldini e avverte i rossoneri sul futuro di Rafael Leao

"Il Milan non può perdere tempo, altrimenti brucia tutto quello fatto di buono negli ultimi due anni. Leao non ti aspetta a vita. Uscita di Maldini? Tempi e modi sbagliati. Faccio volare le scrivanie a Casa Milan, ma queste dichiarazioni pubbliche stonano".