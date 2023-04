Milan, senti Cremonesi: “No al Nuovo Stadio a San Donato”

"No allo stadio, no al progetto SportlifeCity, si al Parco delle Abbazie. Oggi bisogna arrivare ad un cambio di rotta. I suoli vergini vanno mantenuti. Ci sono stati esempi di amministrazioni che hanno restituito gli oneri ricevuti per un consumo suolo zero. Qualsiasi siano i benefici economici e strutturali che la realizzazione del progetto SportLifeCity porterebbe alla città, non sarebbero mai abbastanza per pagare i costi sociali e ambientali per la perdita di un suolo vergine del genere. Vorremo che il Sindaco convochi un’assemblea pubblica dove spiegare quali siano le problematiche ambientali e sociali alla cittadinanza, e intendiamo chiedere ai residenti di esprimersi pro o contro il consumo di suolo, attraverso una consultazione popolare". LEGGI ANCHE: Milan, Pioli boccia per l'ennesima volta Adli >>>