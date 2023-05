Milan, Ciofani: “EuroDerby? Preoccupato. Su Giroud e De Ketelaere…”

Su Giroud : "Con Gioroud mi sono scambiato la maglia. Mio figlio si chiama Oliver ed è nato il suo stesso giorno. Un attaccante che ha caratteristiche che magari non piace ai più. Ma anche se non tocca palla, ha un peso specifico importante. Non è un caso se la Francia ha vinto i Mondiali con lui".

Su De Ketelaere: "Mi è piaciuto lo stadio, come si è comportato con lui e la squadra. De Ketelaere è forte, ma giovane. Si trova in una spirale di cose negative. Ci vuole pazienza, ma non c'è. Sui social già quando ti assannano, uno negativo, la tua testa pensa a quel commento. Figuratevi quando sono molti negativi. Può soltanto allenarsi e deve cercare le sue certezze, ma non so quale siano. A volte basta un gol per sbloccarsi. Per me è un trequartista, ha le qualità, ma è in un momento di difficoltà".