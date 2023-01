Costacurta su Zaniolo: “Se torna ai suoi livelli, può dare una mano al Milan”

Una delle questioni più importanti che negli ultimi giorni sta tenendo banco in casa Milan è certamente l'interesse dei rossoneri per Nicolò Zaniolo, in uscita dalla Roma. Tra coloro che si sono espressi a riguardo c'è anche l'ex difensore del Diavolo Alessandro Costacurta. Ai microfoni di Sky Sport Billy ha sostenuto che se l'attaccante giallorosso torna ai livelli di un tempo può dare una mano importante al club di via Aldo Rossi. Di seguito le sue parole.