Milan, Costacurta stupito: “Giroud? Non pensavo fosse un campione”

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Costacurta ha parlato di Olivier Giroud e non solo: "Con il talento funziona così, e il Milan risente degli alti e bassi di Leao, il più determinante della squadra. La fascia sinistra viene spesso esaltata, giustamente, ma i pericoli arrivano quasi sempre da lì. A Napoli Di Lorenzo, bravissimo, sembrava Cafu, complice anche la poca capacità difensiva di Rafael ed Hernandez, che litiga troppo spesso. La solidità di altri giocatori chiave porta equilibrio. Mi riferisco ai difensore centrali, a Tonali e Bennacer, che sono cresciuti tantissimo, a Giroud: sempre sul pezzo, tocca pochi palloni ma è decisivo. Mi ha sorpreso, non pensavo fosse un campione e invece sta spingendo il Milan verso il titolo". Intanto per il Milan spunta un nome inaspettato a costo zero.