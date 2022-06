Milan, Costacurta: “Origi? Mai innamorato di lui, ma giocatore meraviglioso”

Alessandro Costacurta , ex difensore del Milan, ha parlato del prossimo attaccante rossonero Divock Origi . Billy ha affermato di non essersi mai innamorato calcisticamente del belga, ma ammette la sua grande qualità. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TuttoMercatoweb'.

"Non sono mai stato innamorato di lui, ma è un giocatore meraviglioso. Come Giroud, potrà dare una mano. Non sono calciatori straordinari, ma ad averne di giocatori così, come il Giroud dell'anno scorso". Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?