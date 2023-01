Milan, Costacurta: “Non ho mai visto perdere la testa a Milanello”

Le parole di Alessandro Costacurta sul momento del Milan

"La comunicazione dell'allenatore verso i giocatori deve essere improntata ad un'idea di calma e di serenità. Bisogna aggredire il problema, però ci vuole calma. Non dimentichiamoci che questa è una squadra fatta di giovani. Non sono un esperto ma immagino che si debba andare con i piedi di piombo. Ci sono giocatori importanti che non hanno avuto, vuoi per il Mondiale, vuoi per il mercato, la giusta condizione. Io non ho mai visto perdere la testa a Milanello, immagino che Paolo la prima cosa che farà di predicare calma".