Calciomercato Milan – Saint-Maximin si è proposto: le ultime news

Milan, piace il profilo di Saint-Maximin

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, al momento la dirigenza sarebbe concentrata su Zaniolo, ma qualora l'attaccante italiano non dovesse arrivare, si potrebbe prendere in considerazione Saint-Maximin. Per quest'ultimo il Milan teme però che, se anche i Magpies dovessero aprire al prestito, chiederebbero un riscatto troppo elevato. E tutto dipende comunque da Gerry Cardinale, che dovrebbe dare l'ok per l'extra-budget. Milan, nessun rilancio per Zaniolo alle condizioni attuali >>>