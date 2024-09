Milan, Costacurta: “Morata un esempio, gli altri si adeguano. Abraham …”

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi sui due attaccanti del Milan, Tammy Abraham ed Alvaro Morata. In particolare 'Billy' ha parlato dei due centravanti come molto importanti per l'atteggiamento. Non è un caso, a suo dire, che le prestazioni più convincenti siano arrivate quando Paulo Fonseca ha deciso di puntare sul tandem in attacco.